Психотерапевт рассказала об опасном влиянии фриланса на психику россиян

Фриланс одновременно дает большую свободу и серьезно бьет по психике, если не выстроены границы и режим. Гибкий график, возможность работать из любого места и самому выбирать проекты действительно улучшают ощущение контроля над жизнью. Однако та же свобода оборачивается другой стороной. Об опасности фриланса в разговоре с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

По словам Крашкиной, размытый рабочий день, отсутствие четких выходных, необходимость самому быть и исполнителем, и менеджером, и бухгалтером повышают уровень стресса и риска выгорания, предупреждают психологи.

К типичным психологическим побочным эффектам фриланса относят постоянную тревогу из-за нестабильного дохода, синдром самозванца, страх остаться без заказов, чувство вины за любой отдых и хроническую перегрузку.

Об опасности фриланса для психики

Исследования показывают, что у самозанятых и фрилансеров финансовые тревоги и падение доходов сильнее связаны с ухудшением самочувствия, чем у наемных работников. Отсутствие подушки в виде фиксированной зарплаты делает любой провал особенно болезненным. На этом фоне легко формируются бессонница, навязчивая прокрутка рабочих мыслей, прокрастинация, ощущение, что работа не заканчивается никогда.

Отдельная проблема — изоляция. Работа из дома без команды и живых встреч лишает чувства принадлежности к коллективу, сокращает количество неформального общения и поддержки. Многие фрилансеры описывают это состояние как одиночество и «застревание в своей голове». Длительная социальная изоляция усиливает тревогу и может способствовать депрессивным эпизодам, особенно в периоды спада заказов.

При этом снаружи фриланс часто подается как «жизнь мечты», что добавляет стыда за усталость и разочарование. Людям кажется, что «с ними что-то не так», если им тяжело. Этот разрыв между ожиданием и реальностью усугубляет психологическое состояние и мешает вовремя обратиться за помощью.

Как себе помочь

Снизить риски помогают вполне приземленные вещи. Четкий график начала и окончания работы, осознанные выходные, отдельное рабочее место — хотя бы угол дома или коворкинг, регулярные перерывы и физическая активность. Важны и социальные связи: профессиональные сообщества, встречи с коллегами, «живой» нетворкинг, а не только общение в мессенджерах.

Финансовая подушка хотя бы на несколько месяцев заметно снижает уровень фоновой тревоги. А готовность обращаться за профессиональной помощью при устойчивой усталости, ангедонии (потере способности радоваться), бессоннице или навязчивой тревоге делает фриланс более устойчивой и безопасной для психики формой работы, резюмировала эксперт.

День фрилансера

В 2026 году День фрилансера приходится на 14 мая. Это профессиональный праздник, не имеющий официального статуса, который посвящен специалистам, трудящимся самостоятельно, вне постоянного найма у одной компании.

Выбор даты связан с запуском 14 мая 2005 года одной из первых масштабных онлайн-бирж для фрилансеров в русскоязычном сегменте интернета. Данная платформа стала местом, где исполнители размещали свои предложения, а клиенты находили специалистов для реализации различных проектов. Со временем этот день утвердился в качестве неформального праздника фрилансеров в России.

Его отмечают мастера самых разных направлений: айти-специалисты, дизайнеры, авторы текстов, эксперты по маркетингу, фотографы, репетиторы, переводчики, а также иные профессионалы, чья деятельность построена на проектной работе.

