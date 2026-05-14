Повреждение родинки не вызывает рак и боль не является его признаком, а удаление новообразований безопасно и часто необходимо, сообщил РИАМО онколог Юсуповской больницы Георгий Зурабов.

«Что касается мифов, чаще всего пациенты спрашивают следующее. Первое — если родинку травмировать, задеть, то сразу будет рак, она переродится. На самом деле это не является правдой. Второе — если их большое количество, то однозначно есть вероятность, что будет рак кожи — это тоже неправда. При большом количестве новообразований кожи вероятность выше, но это чисто статистически: чем больше образований, тем выше риск, что какое-то из них может быть злокачественным, но не более того», — сказал Зубаров.

Он добавил, что также к этому можно отнести представление о том, что если родинка имеет темный цвет, большая или вдруг начала увеличиваться в размерах и что-то человеку не нравится, то это однозначно что-то плохое. Это тоже не так.

«Многие доброкачественные образования выглядят эстетически не очень красиво, хотя никакого риска злокачественного у них нет. Также пациенты часто говорят, что если не болит или, наоборот, болит, то это может быть признаком. На самом деле болевой синдром никак не связан с раком кожи. Это бывает очень редко, поэтому на это можно не ориентироваться», — отметил онколог.

По его оценке самый основной миф — это то, что практически все пациенты говорят: если родинку удалить, то это очень плохо, этого нельзя делать, надо быть аккуратным.

«Это неправда. Можно удалять как доброкачественные, так и злокачественные образования, при этом злокачественные в обязательном порядке нужно удалять. Поэтому хирургическое вмешательство никак не влияет на развитие этих процессов», — резюмировал врач.

