Богохульники-зумеры украли церковный ящик для пожертвований в Подмосковье

Два парня украли церковный ящик для пожертвований в Московской области

В подмосковном Раменском полицейские задержали двух парней 18 и 19 лет по подозрению в краже ящика для пожертвований. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на заправке в деревне Петровское. Молодые люди подъехали на автомобиле. Один из них зашел в помещение торгового зала и забрал ящик, стоявший у входа, после чего сообщники уехали.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Силовики вычислили подозреваемых и задержали их по местам жительства.

Ящик стражи порядка нашли неподалеку от места преступления. Деньги, которые были внутри, молодые люди уже успели потратить на собственные нужды. Суд заключил обоих под стражу.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.