Зарплата сварщиков в России выросла до 179 тысяч рублей в месяц

Зарплаты сварщиков в России за год выросли на 79% и достигли 179 тысяч рублей. Работодатели продолжают конкурировать за квалифицированных сотрудников, несмотря на общее увеличение числа соискателей на рынке труда, сообщили РИАМО во внешней пресс-службе онлайн-платформы «Авито Работа».

Интерес россиян к рабочим специальностям остается высоким. По профессиям сварщика и электромонтажника на одного работодателя приходится около 11 соискателей. Для сравнения, по слесарям КИПиА показатель составляет 3,6, по механикам — 6,0. Это показывает, что дефицит кадров внутри рабочих специальностей остается неравномерным и наиболее остро проявляется в отдельных технических направлениях.

Основной спрос работодателей сосредоточен на сварщиках 4-го и 5-го разрядов. Именно эти специалисты формируют основу производственного найма. Для привлечения кандидатов компаниям следует усиливать условия оффера при сокращении сроков принятия решений. Формулировка вакансии напрямую влияет на отклик: объявления без указания конкретного разряда получают в 2–4 раза больше откликов, чем вакансии с конкретным квалификационным требованием.

«Работодатели все чаще сталкиваются с тем, что жесткие требования к квалификации ограничивают воронку подбора. Более эффективной становится модель, при которой компании готовы рассматривать специалистов с потенциалом роста, обучать их внутри предприятия и гибко формулировать условия вакансии. Именно такие подходы становятся конкурентным преимуществом в борьбе за рабочие кадры», — отметила советник директора по развитию платформы Надежда Сацкив на конференции «Металлообработка-2026».

Наиболее активными работодателями для сварщиков, слесарей и механиков остаются производственные предприятия. Однако успех найма все чаще зависит не от объема, а от условий конкретной вакансии. Соискатели заметно чаще откликаются на предложения с посменной работой или сдельной оплатой, тогда как 75–88% работодателей продолжают указывать только ежемесячный формат оплаты.

Отдельный тренд — рост спроса на специалистов по механизированной сварке. За последний год доля таких вакансий увеличилась в два раза, а медианная предлагаемая зарплата выросла на 48%. Для сохранения конкурентного предложения работодателям в этом сегменте необходимо ориентироваться на зарплату от 140 тыс. рублей в месяц.

При этом рост зарплат в рабочих профессиях становится адресным: работодатели перераспределяют бюджет в пользу наиболее дефицитных позиций. Так, медианная зарплата сварщика достигла 179 тыс. рублей. Для сравнения: оператор станка за год прибавил +58%, до 127 тыс. рублей, а механик — на 29%, до 103 тыс. рублей.

