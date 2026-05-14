Звезда «Усатого няня» Сергей Проханов попал в больницу с болями в спине

Знаменитый «Усатый нянь» из популярного детского фильма, актер Сергей Проханов, попал в больницу. 73-летнего артиста экстренно госпитализировали из-за сильных болей в спине, пишет Mash .

Проханова доставили в спинальный нейрохирургический центр. Врачи обнаружили у него сужение позвоночного канала — это произошло из-за износа, а также нашли кисту.

Основатель «Театра Луны» мучился от проблем со спиной давно, но в последнее время состояние резко ухудшилось. В стационаре он провел чуть больше суток: ему сделали необходимые процедуры и выписали домой. Теперь артист восстанавливается под наблюдением врачей.

Медики дали строгие рекомендации — отказаться от любых физических нагрузок и работы в ближайший месяц. Это значит, что спектакли с участием Сергея Проханова могут отменить или перенести на более поздние сроки.

На звонки журналистов артист не ответил. Поклонники надеются, что «Усатый нянь» скоро вернется на сцену.

