Обострение борьбы на Украине: политолог оценил последствия ареста Ермака

Политолог Кортунов: ситуация с Ермаком говорит о политической борьбе на Украине

Ситуация вокруг экс-главы украинского президента Андрея Ермака может говорить об обострении внутриполитической борьбы и начале нового политического цикла на Украине, сообщил РИАМО научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

«Как минимум можно говорить об обострении внутриполитической борьбы, может быть даже о начале некого нового политического цикла на Украине. Конечно, в общем, это такое достаточно ответственное решение со стороны самого Ермака», — сказал Кортунов.

Он пояснил, что у Ермака был выбор: либо последовать за бизнесменом Тимуром Миндичем, либо остаться в Киеве.

«Последовав за Миндичем, у него была возможность гарантировать себе безопасность, но при этом отказаться от возможности активного участия в политической жизни, от дальнейшей карьеры. Он пошел на риск и остался в Киеве. Хотя, по всей видимости, угроза его ареста возникла не сегодня и не вчера. Так что посмотрим, что это будет означать», — отметил политолог.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака. Он может выйти под залог в размере 140 млн гривен (или 233,8 млн рублей).

