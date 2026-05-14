Никакой опалы: Гладкову и Богомазу предложат новые посты

Песков: у Кремля нет претензий к экс-главам Белгородской и Брянской областей

У Кремля отсутствуют претензии к экс-губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

Оба губернатора длительное время трудились в чрезвычайных условиях. Они продемонстрировали высокую эффективность, отметил Песков.

«Им будут предложены варианты трудоустройства», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Вечером 13 мая Гладков и Богомаз ушли в отставку по собственному желанию. Врио губернатора Брянской области стал Егор Ковальчук. Врио губернатора Белгородской области стал Александр Шуваев.

