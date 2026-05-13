Путин назначил новых врио глав Брянской и Белгородской областей

Губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку по собственному желанию. Президент РФ Владимир Путин уже озвучил имена новых заместителей глав этих регионов, следует из данных на сайте Кремля.

Путин провел в Кремле рабочую встречу с Егором Ковальчуком. Он назначил его врио губернатора Брянской области.

Егор Ковальчук родился в Челябинске. С 2019 по 2022 год был заместителем главы Челябинской области. В 2024 году стал председателем правительства ЛНР. Также он является выпускником шестого потока так называемой «Школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Кроме того, глава государства встретился с Александром Шуваевым, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

Александр Михайлович Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. Также он является участником президентской программы «Время героев».

В январе 2026 года он был назначен заместителем губернатора Иркутской области.

Путин подписал соответствующие указы о назначении новых глав Белгородской и Брянской областей 13 мая. Одновременно он принял отставку прежних глав регионов.

