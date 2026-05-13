Глава ФАДН отметил вклад коренных малочисленных народов в нацбезопасность РФ

Глава ФАДН России Игорь Баринов выступил с докладом на мероприятии, посвященном празднованию Дня коренных малочисленных народов России, сообщает пресс-служба федерального агентства в Telegram-канале .

Главной целью встречи стало продвижение ответственного подхода России к устойчивому развитию Арктики, сохранению культурного и языкового наследия коренных народов, а также укреплению международного диалога в интересах стабильности в высоких широтах. Мероприятие прошло в МИД РФ.

«Важное направление для нас и наших коллег из Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации — продвижение российской повестки в Арктическом совете, основной многосторонней площадке в высоких широтах. Россия как крупнейшая арктическая держава неизменно открыта для взаимоуважительного диалога, конструктивного сотрудничества и последовательно выступает за возобновление полноформатного функционирования совета»», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, который открывал мероприятие.

Руководитель ФАДН Игорь Баринов отметил, что сегодня в России нормативно закрепленный статус коренных малочисленных народов имеют 47 народов, 19 из которых традиционно проживают в Арктической зоне. По его словам, коренные малочисленные народы вносят важный вклад в обеспечение национальной безопасности России.

Особое внимание было уделено реализации новой Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации до 2036 года, а также плану мероприятий ее реализации на ближайшие 3 года. Игорь Баринов подчеркнул, что документ соответствует международным стандартам и ориентирован на совместную работу государства и самих коренных народов.

Отдельно руководитель ФАДН России остановился на вопросах устойчивого освоения Арктики. Он подчеркнул, что Россия последовательно выстраивает баланс между экономическим развитием и сохранением традиционного уклада жизни коренных народов.

«В целом через реализуемые Россией концептуальные подходы к реализации государственной национальной политики достигается баланс между экономическим развитием России и сохранением традиционного образа жизни народов Арктики. Этот баланс между интересами государства, бизнеса и общества является ключевым условием развития Арктического региона», — сказал Баринов.

Также он отметил вклад в языковую политику. В рамках Международного десятилетия языков коренных народов, объявленного Генассамблеей ООН, в России реализуются проекты по цифровизации языкового и культурного наследия.

«Мы создаем порталы, на которых размещаются обучающие материалы, обеспечиваем погружение языков в отечественные сервисы автоматического перевода, создаем мобильные приложения, обеспечиваем собственно возможности подключения к интернету», — заключил Баринов.

