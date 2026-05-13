На Украине офицеров ПВО переводят в штурмовики из-за огромных потерь ВСУ

Из-за значительных потерь ВСУ в Волчанском районе украинских офицеров ПВО переводят в штурмовые подразделения, сообщает РИА Новости .

«На фоне колоссальных потерь в Волчанском районе командование ВСУ переводит в штурмовые подразделения офицеров ПВО», — заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства в качестве примера напомнил о гибели на фронте некоего Григория Бобира в составе штурмовой группы ВСУ. До этого военнослужащий официально занимал должность командира взвода радиолокационной станции.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что урегулирование украинского конфликта останется в тупике даже после десятков раундов переговоров, если Киев не начнет вывод своих войск с территории Донбасса.

