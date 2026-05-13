В Москве утка напала на посетителя парка и попала на видео

сегодня в 22:45

Селезень напал на мужчину, защищая свое потомство в парке на севере Москвы

Селезень напала на мужчину, пытаясь защитить своем потомство в парке на севере российской столицы, сообщает Mash .

Инцидент произошел в парке Дружбы в районе Левобережный.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается убежать от напавшего на него селезня. В этот момент у водоема находилась утка с потомством.

Выяснилось, что мужчина попытался погладить маленьких утят, что не понравилось селезню.

