Пострадавшую в детсаду в Махачкале девочку выписали из больницы
Девочка, которой оторвало палец ноги в детском саду Махачкалы, выписана из больницы. Она в удовлетворительном состоянии, сообщает РИА Новости.
Как рассказал оперировавший пострадавшую врач-ортопед Ибрагим Евтемиров, при поступлении состояние пациентки оценивалось как средней тяжести. Девочка сильно эмоционировала, поэтому до операции мама сидела с ней в холле.
Ребенка выписали во вторник, 12 мая.
Воспитанница детского сада лишилась пальца из-за халатности сотрудников, которые своевременно не вызвали скорую помощь.
