Палец был утрачен 2-3 часа назад: ребенка покалечили в детском саду в Дагестане

Ребенок вернулся домой без пальца на ноге из детсада в Дагестане

В Махачкале воспитанница детского сада лишилась пальца и-за халатности сотрудников, которые своевременно не вызвали скорую помощь.

Как в соцсети Threads рассказала местный врач по имени Заира, ребенок истекал кровью, но воспитатели продолжали молчать.

По словам матери пострадавшей, девочка лишилась пальца еще в стенах детсада. Воспитатели вовремя не вызвали скорую помощь и не сообщили о случившемся родителям. После полученной травмы девочка находилась в детсаду еще несколько часов.

В больнице врачи установили, что палец был утрачен за 2-3,5 часа до обращения, поэтому шансов на его спасение практически не оставалось.

Мама пострадавшей девочки отметила, что позднее сотрудники детсада сделали воспитаннице укол и уложили спать на пару часов. При этом отрезанный палец спрятали в колготки ребенку, после чего одетого ребенка передали родителям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали троих сотрудников детского сада. Расследование уголовного дела находится на контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

