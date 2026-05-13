Стала известна причина смерти актера Александра Солопова

Солопов скончался 11 мая на 71-м году жизни.

«У него были проблемы с кишечником, опухоль», — сказал композитор Ян Бедерман.

Друг артиста добавил, что прощание с Солоповым прошло 13 мая в траурном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Актера похоронят на Домодедовском кладбище.

Александр Солопов родился 7 апреля 1956 года в Харькове. В 1977-м окончил актерский факультет Харьковского института искусств, после чего переехал в Донецк. В 1977–1979 годах он был актером Донецкого ТЮЗа.

Широкую известность Солопов приобрел благодаря роли в советской 4-серийной ленте «Вкус хлеба» (1979 год). Также актер снимался в сериалах «Аэропорт», «Бункер, или Ученые под землей» и фильме «Русская жертва».

