Стала известна причина смерти актера Александра Солопова
Причиной смерти актера театра и кино, театрального режиссера Александра Солопова стала опухоль кишечника, сообщает РИА Новости.
Солопов скончался 11 мая на 71-м году жизни.
«У него были проблемы с кишечником, опухоль», — сказал композитор Ян Бедерман.
Друг артиста добавил, что прощание с Солоповым прошло 13 мая в траурном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Актера похоронят на Домодедовском кладбище.
Александр Солопов родился 7 апреля 1956 года в Харькове. В 1977-м окончил актерский факультет Харьковского института искусств, после чего переехал в Донецк. В 1977–1979 годах он был актером Донецкого ТЮЗа.
Широкую известность Солопов приобрел благодаря роли в советской 4-серийной ленте «Вкус хлеба» (1979 год). Также актер снимался в сериалах «Аэропорт», «Бункер, или Ученые под землей» и фильме «Русская жертва».
