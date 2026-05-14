В США заявили о готовности играть роль посредника в украинском конфликте

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы и впредь выступать посредником для завершения конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Рубио выразил надежду, что обе стороны в ближайшее время вернутся к переговорам, и подчеркнул, что Америка готова помочь довести процесс до конца.

«Мы готовы выступить посредником и помочь довести дело до конца. Думаю, мы — единственная в мире страна, способная на это», — отметил Рубио.

Он также добавил, что за последние месяцы Вашингтон несколько снизил темп переговоров по урегулированию украинского конфликта.

