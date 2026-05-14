В Иркутске пропавшего при съемке фото ребенка ищут с помощью БПЛА
В Иркутске для поисков ребенка, который упал в реку Иркут, привлекли беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
Поисками мальчика занимается личный состав сотрудников полиции, а также специалисты отдела применения и эксплуатации БПЛА. Также привлечены спасатели и волонтеры.
«С помощью дронов обследуется береговая линия и вода», — отметили в полиции.
Ранее очевидцы рассказали, что ребенок делал фото, но оступился и упал в воду. Его унесло течением.
