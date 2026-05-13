В Иркутске 10-летний мальчик утонул в реке, пытаясь сделать фото

В Иркутской области возбудили уголовное дело после того, как 10-летний ребенок упал в реку и утонул, пытаясь сделать фото, сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 12 мая на берегу реки Иркут в СНТ «Сосна» в Ленинском районе Иркутска. По данным следствия, школьник хотел сделать снимок на свой телефон, но оступился и упал в водоем.

По словам очевидцев, затем его унесло сильным течением. Местоположение мальчика до сих пор не установлено.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас мальчика ищут волонтеры, полиция и спасатели.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, допрошены родители мальчика и свидетели инцидента. Устанавливаются детали происшествия.

