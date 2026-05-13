Мужчина в Сиднее спускался по лестнице и случайно стал участником модного показа

Мужчина в Сиднее беззаботно спускался по лестнице к пляжу в шортах и рубашке, не подозревая, что там проходит показ мод. Пока рядом с ним проходили модели, он готовился к плаванию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yahoo.

На пляже в Сиднее прошел показ австралийской недели мод, где модели, одетые в разнообразные роскошные наряды, грациозно спускались по ступенькам, а затем шли по пляжу в окружении зрителей.

Но главной звездой мероприятия стал обычный отдыхающий, который в скромных пляжных шортах, льняной рубашке и с полотенцем на плече спустился по ступеням вместе с моделями, не подозревая, что стал частью шоу. Пока рядом с ним ходили манекенщики и манекенщицы в разнообразных нарядах, мужчина раскладывал свои вещи на песке, разминался, а потом даже успел искупаться.

Австралиец подумал, что показ проходит в стороне, и решил, что никому не мешает. Позже, когда все вскрылось, он дал интервью СМИ, где извинился перед дизайнерами и организаторами мероприятия.

При этом в соцсетях видео с мужчиной набрало множество просмотров. Люди называют его «настоящей легендой» за эту оплошность. А некоторые пользователи даже предложили мужчине начать карьеру модели.

