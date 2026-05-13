Взрывы произошли в Киевской области

сегодня в 20:57

В Киевской области вечером 13 мая работают системы ПВО, слышны взрывы, сообщила региональная военная администрация в Telegram-канале .

Украинские власти объявили воздушную тревогу из-за ракет. Они просят жителей не публиковать фото и видео работы средств ПВО.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в среду ВС РФ атаковали склады с БПЛА, ракетами ПВО и снарядами в западной и центральной частях Украины. По целям было выпущено около 250 БПЛА.

Украинские паблики писали, что днем взрывы были слышны в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в порту Одессы.

