Груда металла: китайский кроссовер влетел в поливомоечный «МАЗ» в Подмосковье
Китайский кроссовер на скорости столкнулся с поливомоечным «МАЗом» в Видном Ленинского городского округа, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Авария произошла в среду днем на 25-км трассы М-4 «Дон».
На опубликованных кадрах видно, что кроссовер Geely на скорости влетел в поливомоечный «МАЗ», который двигался в правой полосе. В результате столкновения иномарка буквально превратилась в груду металла.
К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших в ДТП нет.
