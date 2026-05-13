Груда металла: китайский кроссовер влетел в поливомоечный «МАЗ» в Подмосковье

сегодня в 21:31

Кроссовер Geely столкнулся с поливомоечным «МАЗом» в подмосковном Видном

Китайский кроссовер на скорости столкнулся с поливомоечным «МАЗом» в Видном Ленинского городского округа, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Авария произошла в среду днем на 25-км трассы М-4 «Дон».

На опубликованных кадрах видно, что кроссовер Geely на скорости влетел в поливомоечный «МАЗ», который двигался в правой полосе. В результате столкновения иномарка буквально превратилась в груду металла.

К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших в ДТП нет.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.