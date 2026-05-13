На Украине прозвучали взрывы. Дроны ВС РФ бьют по складам с БПЛА и ракетами ПВО

ВС РФ ударили по украинским складам с БПЛА, ракетами ПВО и снарядами

13 мая ВС РФ атаковали склады с БПЛА, ракетами ПВО и снарядами в западной и центральной частях Украины, сообщает SHOT .

Под ударом оказался в том числе регион, откуда ВСУ запускали упавшие в Латвии дроны. Всего российская армия выпустила по целям около 250 беспилотников «Герань-2». Они залетели на Украины с разных направлений.

Сирены прозвучали в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Там находятся склады с беспилотниками, снарядами и другим вооружением. Также прилет был зафиксирован в порту Одессы.

По данным украинских СМИ, в шести регионах произошли отключения света — это Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Полтавская области, а также подконтрольные Украине районы ДНР и Запорожской области. Также местные паблики публикуют кадры с прилетами дронов и черным дымом, который появился после ударов.

В ГУР Украины считают, что комбинированный удар может продлиться до трех дней.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.