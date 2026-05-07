Friendly Fire: Украина внезапно ударила по поезду и нефтебазе в Латвии

3 БПЛА ВСУ FP-1 рухнули на поезд и нефтебазу в Латвии

Три украинских беспилотника рухнули в Латвии. Один из них нашли на нефтебазе на востоке государства, сообщает SHOT .

Прилет украинского беспилотника FP-1 заметили в Резекне на территории филиала нефтехранилища SIA East-West Transit. БПЛА упал в пустой резервуар. Другой беспилотник свалился на поезд.

После прилета у него произошло возгорание в машинном отделении. Были эвакуированы почти 60 человек.

Латыши пожаловались, что на протяжении всей ночи был слышен сильный гул и страшные звуки. Некоторые жители страны просят власти выразить протест Украине. Также они не понимают, по какой причине не функционировали средства ПВО.

Власти Латвии допустили, что на территорию республики могли попасть беспилотники из Украины. Они летели в сторону России.

На опубликованным видео в Латвии видно, что украинский беспилотник летит над городом. На другой записи резервуар получил повреждения. На третьем видео жители Латвии вышли из горящего поезда и пошли по путям.

