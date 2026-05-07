В Раменском округе провели линейки к 81-летию Победы

Памятные линейки к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли 6 мая в Раменском колледже. В мероприятиях приняли участие студенты и ветераны Раменского приборостроительного завода, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественные линейки открыла советник директора по воспитанию Елена Шеффер. Она подчеркнула неоценимый вклад ветеранов Раменского приборостроительного завода в общую Победу и поблагодарила их за участие в празднике.

Главной целью встречи стало сохранение исторической памяти и выражение уважения защитникам Отечества.

В рамках программы студенческий актив представил литературно-музыкальную постановку «Из далекого 41-го с вами говорим мы…». Она была посвящена судьбам молодых людей, ушедших на фронт в сороковые годы. Творческое выступление вызвало живой отклик у зрителей и напомнило о подвиге и вечной славе павших героев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.