Частички Вечного огня доставят из Москвы в разные регионы России и мира

Народный фронт дал старт ежегодной патриотической инициативе под названием «Огонь памяти». Ее суть заключается в том, чтобы доставлять частицы Вечного огня ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в российских регионах, а также участникам специальной военной операции в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, огонь отправляется и в другие государства. Мероприятие началось накануне 9 Мая у кремлевских стен в Александровском саду, сообщила пресс-служба Народного фронта.

«Огонь Памяти» вновь отправится из Александровского сада в разные города и страны. В этот раз он будет доставлен в 71 регион и 14 стран мира. Это не просто дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам. В этот день мы снова становимся рядом и понимаем, какую огромную цену заплатили за то, чтобы несколько поколений жили под мирным небом. С этой памятью мы поедем и в наши новые регионы — к ребятам на передовую. В Китае будем передавать «Огонь памяти» через мост на Амуре, который соединяет Россию и Китай, в Благовещенске и Хэйхэ. Мост долгое время не работал из-за коронавируса, а теперь благодаря ему мы налаживаем связи с нашим южным соседом, вспоминаем освобождение Китая от японских захватчиков», — отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

У Могилы Неизвестного Солдата собрались активисты Народного фронта, члены «Команды Путина», общественные деятели, военные корреспонденты, артисты и спортсмены. Здесь частицы Вечного огня поместили в специальные лампы. Церемонию организовали Военная комендатура Москвы и МОСГАЗ: специалисты компании разработали и изготовили оборудование, гарантирующее безопасную транспортировку пламени.

Из столицы «Огонь памяти» отправился в города-герои, а также в населенные пункты воинской славы и трудовой доблести. Перевозку осуществляют при участии «Российских железных дорог». Частицы огня уже направлены в Санкт-Петербург, Минск, Тулу, Смоленск, Нижний Новгород, Мурманск, Новороссийск, Волгоград, Петрозаводск и другие города. Для доставки огня в Крым выделен отдельный железнодорожный маршрут. Торжественная передача пламени железнодорожникам прошла на Белорусском вокзале Москвы, а первым поездом акции стал международный рейс «Ласточка» по маршруту Москва — Минск.

«На поездах дальнего следования частицы Вечного огня будут доставлены в 29 городов. Это города-герои, города воинской славы и трудовой доблести: Новороссийск, Керчь, Севастополь, Брянск, Орел, Курск и многие другие. По железным дорогам России „Огонь памяти“ проедет более 25 тысяч километров. В перевозке участвуют наш флагман — высокоскоростной „Сапсан“, а также „Ласточки“, „Буревестник“ и другие типы подвижного состава. Для нас, современных железнодорожников, „Огонь памяти“ — это символ Победы, символ того, что мы помним подвиг наших предшественников. Победа без геройского труда железнодорожников во время Великой Отечественной войны была бы невозможна. В 1941–1945 годах поезда везли жизнь для всей страны и смерть врагам, сегодня мы по нашим железным дорогам везем память! Пока пламя передается из рук в руки, пока мы помним — подвиг жив», — подчеркнул генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

В новых регионах от пламени, взятого у Кремлевской стены, будут зажжены огни на мемориалах, где их раньше не было. Кроме того, частицы Вечного огня отправятся к военнослужащим, задействованным в специальной военной операции.

«Когда встает вопрос о целях этой акции, я всегда вспоминаю глаза ветеранов, которым мы привозим частички Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата. Эти люди отдавали за нас все здоровье, жизни, нет тех слов, которыми мы можем отдать дань уважения и благодарности в полной мере. Когда мы им передаем частичку огня, их глаза начинают сиять. И освещать весь наш мир, не только нашу страну, потому что акция уже международная», — сказала амбассадор Народного фронта, телеведущая Первого канала Полина Цветкова.

Авиакомпания «Аэрофлот» уже не первый год оказывает поддержку Народному фронту в проведении этой акции, обеспечивая бесплатную и максимально удобную перевозку частиц огня самолетами в регионы России и зарубежные страны.

«Я когда подходила к Александровскому саду у меня были мурашки по коже от значимости мероприятия и знаковости места. Мы сегодня уже второй раз берем „Огонь Памяти в наш регион, он преодолеет более пяти тысяч километров на самолете, чтобы уже завтра мы зажгли от него огонь нашего мемориала, а также передали этот огонь ветеранам“, — пояснила координатор Молодежки Народного фронта Иркутской области Нонна Ефремова.

При поддержке Россотрудничества акция проходит и за рубежом. Представители Народного фронта, а также общественные деятели и артисты повезли пламя в Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию и Южную Осетию. В Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию частицы огня передали волонтеры.

В иностранных государствах организуются памятные мероприятия, включающие возложение цветов, встречи с ветеранами, а также передачу ламп с частицами Вечного огня в музеи, учебные заведения, общественные объединения и храмы. Ключевая задача акции — сохранить историческую память и поддержать ветеранов Великой Отечественной войны.