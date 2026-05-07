сегодня в 16:37

7 мая в Подмосковье столбики термометров достигли отметки в плюс 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Такая температура была зафиксирована в Коломне, Воскресенске и Приокско-Террасном заповеднике. 30-градусная жара пришла в Подмосковье впервые в текущем году.

В Коломне такая температура стала новым суточным рекордом для 7 мая. Прежнее значение было на 0,2 градуса ниже, рекорд продержался 59 лет.

Суточная температура была рекордно максимальной в Калуге, Туле и Орле.

Ранее синоптики заявили, что 8 мая в Московский регион на смену жаре придут «лайтовые» черемуховые холода. А с наступлением следующей рабочей недели погода перетечет в умеренное майское тепло.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.