Сергей Соседов раскритиковал SHAMAN за гонорары на 9 Мая

Специалист заявил, что некоторые исполнители превратили День Победы в «коммерческий праздник». По его словам, в одну из самых значимых дат в истории страны артисты нередко удваивают стоимость своих выступлений.

«Это возмутительно, когда в такой священный для всех россиян день звезды переступают все допустимые и недопустимые границы своей меркантильности. Мне кажется, что звезды иногда забывают, что 9 мая — это не день рождения очередного олигарха или какой-нибудь корпоратив, на котором ты можешь выторговывать себе ценник повыше. Это позор! Как мы докатились до такого уровня? Как мы допустили, чтобы выступление какого-то артиста по имени SHAMAN стоило дороже, чем слеза ветерана Великой Отечественной войны? Это чудовищная и вопиющая несправедливость», — подчеркнул Соседов.

Критик добавил, что негативно относится к звездам, которые в памятную дату отказываются выходить на сцену бесплатно. По его мнению, извлечение выгоды за счет памяти павших — признак отсутствия морали.

