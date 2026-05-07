Суд в Кузбассе арестовал пенсионера за нападение с мачете на пасынка

66-летнему кузбассовцу грозит до 12 лет колонии за нападение с мачете на пасынка

В Кузбассе суд отправил под стражу 66-летнего пенсионера, который во время застолья ударил 27-летнего пасынка мачете и сломал ему челюсть. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает Сiбдепо .

По данным пресс-центра судов Кузбасса, конфликт произошел во время распития алкоголя. Обвиняемый напал не на знакомого, как сообщалось ранее, а на собственного пасынка.

«Мужчина нанес пасынку удар металлическим мачете в область головы и лица, причинив открытый перелом челюсти. Довести преступление до конца обвиняемый не смог, конфликт был пресечен очевидцами», — написано в тексте.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 5 июля. Пенсионер и его защитник просили оставить обвиняемого на свободе, однако суд отказал. За покушение на убийство мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

