В Нижнем Новгороде освятили храм святой Нины

В Московском районе Нижнего Новгорода 6 мая освятили храм в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Чин Великого освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, сообщает ИА «Время Н» .

В богослужении приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, депутат Госдумы Евгений Лебедев, глава грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе и другие гости.

«Нижнем Новгороде проживает большая грузинская диаспора, этот храм мы строили вместе с ней, надеемся, что богослужения будут совершаться здесь не только на церковнославянском, но и на грузинском языке», — сказал митрополит Георгий.

Храм расписан в стиле грузинской иконописи XII века. При нем создан музей грузинской культуры и духовности.

«В этом году исполняется 1700 лет с тех пор, как Грузия приняла православие, фактически сегодня мы начинаем празднование этого события», — отметил митрополит.

После службы участникам вручили иконки равноапостольной Нины. На площадке у храма прошел концерт.

