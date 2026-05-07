Французский актер Жан Рено, известный по фильму «Леон», выпустил роман «Побег» — продолжение истории о массажистке-шпионке Эмме. В новой книге героиня отправляется в Сибирь, чтобы спасти украинских детей из российского концлагеря, сообщает kp.ru .

В книге, по словам прочитавших ее, множество нелепых деталей. Русские персонажи пьют водку залпом, в том числе православные священники, а вместо знакомства предлагают жбан водки с медом. Сотрудников ФСБ автор назвал именами композитора Игоря Стравинского и советского лидера Юрия Андропова. Украинские герои носят прозвища Бодас Мягкотелый и Бодхан Грустный.

Действие романа разворачивается в лагере, где детей пытают патриотическим воспитанием: их заставляют слушать рассказы ветеранов и смотреть пропагандистские фильмы. Один из героев, украинский мальчик Лука Мороз, мечтает вернуться в «бабушкину мазанку» в Одессе. При этом автор не объясняет, как ребенок оказался в Сибири.

В России к роману отнеслись критически. Официальные данные говорят, что после начала боевых действий в РФ прибыли около 4,8 млн жителей Украины, из них более 700 тысяч детей — практически все с родственниками. Из зоны боевых действий эвакуировали около 2 тысяч сирот.

Киев долго заявлял о десятках тысяч похищенных, но в итоговом списке оказались 339 фамилий — еще 161 ребенок из списка позже нашелся в Германии и других странах ЕС, куда он уехал с родителями. В МИД РФ назвали роман Рено и подобные ему заявления циничным фейком.

