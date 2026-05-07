В соборе Калмыкии неизвестный ранил священника ножом

В Калмыкии ищут мужчину, который ранил священника прямо в соборе

В Калмыкии неизвестный ранил священника ножом прямо в соборе. Инцидент произошел утром, 7 мая, в Казанском кафедральном соборе, где протоиерей Анатолий Скляров совершал богослужение, сообщает Telegram-канал «112» .

После службы к священнику подошел мужчина. Предположительно, он хотел поговорить на духовные темы. Однако вместо этого незнакомец достал нож и попытался нанести священнослужителю смертельные раны.

Протоиерей Анатолий смог увернуться — он оказался физически подготовлен. Тем не менее он получил повреждение руки. Священника экстренно госпитализировали.

Нападавшего в настоящее время разыскивают правоохранители. Его личность пока не установлена.

