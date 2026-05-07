Фанат Pokemon из США обменял суперкар на коллекцию карточек за 140 тыс долларов

Американец, обожающий вселенную Pokemon, обменял суперкар Audi R8 на коллекцию карточек с Роулетом, Литтеном, Попплио и другими существами из эпохи Sun & Moon, которая стоила 140 тысяч долларов, сообщает Mash .

Джефф Притчетт руководит отделом операционных технологий в Siemens, а также владеет собственной компанией Rx Cluster Worх, которая делает электронику для машин. Он примерный семьянин, воспитывает двух детей. И при этом очень сильно любит гольф и вселенную Pokemon.

В какой-то момент американец решил обменять свой суперкар Audi R8 на коллекцию старых карточек стоимостью 140 тысяч долларов. Притчетт уточнил в соцсетях, что машину ему не жалко и что он ни разу не пожалел о сделке.

Наоборот, он заявил, что рад заполучить редкие экземпляры. В ближайшее время он планирует наводить красоту в своей коллекции.

Ранее англичанин Эндрю Браунд продал редкие карточки Pokemon и заработал на этом больше 40 тыс. долларов. Деньги он потратил на празднование свадьбы и медовый месяц.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.