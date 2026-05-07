Залужный раскритиковал ТЦК и мобилизацию на Украине

По его словам, народ и власть конфликтуют на Украине в первую очередь из-за «методов мобилизации». Такое заявление Залужный сделал на военном форуме в Варшаве.

Также он подчеркнул, что украинская сторона «отдала инициативу России» на фронте. Он уточнил, что сейчас ВСУ могут лишь обороняться ценой больших потерь.

Залужный также заявил, что Украина «попала в заложники своей демографии».

