МИД РФ вызвал посла Армении из-за трибуны для Зеленского на саммите в Ереване

РФ заявила послу Армении о неприемлемости угроз Зеленского с ереванской трибуны

Министерство иностранных дел России вызвало посла Армении в Москве Гургена Арсеняна. Поводом стало предоставление армянской стороной трибуны украинскому президенту Владимиру Зеленскому на недавних мероприятиях под эгидой Евросоюза, сообщает ТАСС .

Встреча заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина с послом состоялась 7 мая. Российская сторона заявила о категорической неприемлемости того, что в Армении дали слово «главарю киевского нацистского режима» для озвучивания террористических угроз в адрес России.

В Москве испытывают справедливое негодование, подчеркнули в ведомстве. Отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки поведения украинского лидера назвали несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений.

Посол Армении пообещал доложить в Ереван о сделанном российской стороной представлении. Инцидент произошел на фоне саммита Европейского политического сообщества, который прошел 4 мая в столице Армении.

