Украина за несколько часов атаковала Россию с помощью 101 дрона

В течение всего дня 7 мая дежурные средства ПВО в разных регионах России отражают беспилотную атаку со стороны Украины. За четыре часа удалось ликвидировать и перехватить 101 вражеский дрон, об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, представители киевского режима в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени задействовали в общей сложности 101 беспилотник при попытках атаковать Россию.

Так, беспилотники самолетного типа направлялись в Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую области, а также в Краснодарский край и Московский регион. Вражеские дроны также были сбиты и над акваторией Черного моря.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток на Москву летели 59 беспилотников. Все их сбили, на местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

