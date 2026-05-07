В хостеле в Тучкове отравились шесть юных софтболисток

Шесть девочек от 11 до 13 лет отравились в подмосковном хостеле

В хостеле в подмосковном Тучкове отравились шесть несовершеннолетних спортсменок. Об этом в 7 мая сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Пострадавшим — от 11 до 13 лет. Все они занимаются софтболом.

Врачи диагностировали у девочек острый гастроэнтерит. Состояние пациенток оценили как среднее.

Все пострадавшие отказались от госпитализации. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами. Ситуация находится на контроле.

