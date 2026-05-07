МАГАТЭ сообщило об атаках БПЛА на подстанцию «Радуга» в Энергодаре

Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировали об атаках беспилотников на подстанцию «Радуга» в Энергодаре. Удары были нанесены в ранние утренние часы 1 и 2 мая. Подстанция обеспечивает электроэнергией и водой город, где проживает большая часть персонала Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости .

По данным, которые получила группа МАГАТЭ на станции, атаки привели к отключению электро- и водоснабжения в Энергодаре. В настоящее время Запорожская АЭС продолжает полагаться только на одну внешнюю линию электропередачи — резервную «Ферросплавная-1» напряжением 330 киловольт. Основная линия «Днепровская» (750 киловольт) отключена с 24 марта 2026 года.

В МАГАТЭ заявили, что продолжают переговоры как с Россией, так и с Украиной. Цель — установить временное локальное прекращение огня, чтобы отремонтировать поврежденную энергетическую инфраструктуру вокруг станции.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. С октября 2022 года станция находится в собственности России. Генерация электроэнергии на блоках остановлена с сентября 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.

