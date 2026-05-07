Трамп пригрозил ЕС повышением пошлин, если не обнулят тарифы к 4 июля

Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу повышением пошлин на европейские товары. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social по итогам разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости .

По словам Трампа, ЕС ранее дал обещание обнулить свои пошлины на американскую продукцию. Американский лидер согласился предоставить Евросоюзу время до 4 июля — дня, когда США будут отмечать 250-летие независимости.

Если же ЕС не выполнит обещанное к этой дате, Вашингтон немедленно повысит тарифы до гораздо более высоких уровней, предупредил Трамп.

Детали возможного повышения пошлин он не уточнил.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.