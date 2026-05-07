Пассажиры рейса Москва — Стамбул не могут вылететь с раннего утра из-за массовой атаки беспилотников на столицу. Рейс «Победы» DP 993 должен был вылететь из аэропорта Внуково в 6:50, но его несколько раз переносили, сообщает «Осторожно, новости» .

В итоге людей на автобусах перевезли в Шереметьево. Там они начали проходить регистрацию еще в 16:00. С тех пор пассажиры ожидают вылета. По их словам, авиакомпания не предоставляет воду и питание — с раннего утра это сделали всего один раз. Во Внуково выдали ваучеры на 700 и 100 рублей, но больше ничего не давали.

«Никакую информацию не предоставляют. Народ уже на нервах, начинают поднимать бунт. Вызывают полицию — никто не приезжает и не реагирует», — рассказали пассажиры.

По данным сайта аэропорта, вылет был назначен на 22:25. Однако пассажиры по-прежнему находятся в зоне ожидания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.