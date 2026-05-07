Задержан подозреваемый, ранивший священника в Калмыкии
Мужчину, который ранил священника в Калмыкии, задержали, сообщает Telegram-канал «112».
Им оказался 37-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
В Калмыкии неизвестный ранил священника ножом прямо в соборе. Инцидент произошел утром, 7 мая, в Казанском кафедральном соборе, где протоиерей Анатолий Скляров совершал богослужение.
После службы к священнику подошел мужчина. Предположительно, он хотел поговорить на духовные темы. Однако вместо этого незнакомец достал нож и попытался нанести священнослужителю смертельные раны.
