Задержан подозреваемый, ранивший священника в Калмыкии

Мужчину, который ранил священника в Калмыкии, задержали, сообщает Telegram-канал «112».

Им оказался 37-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

В Калмыкии неизвестный ранил священника ножом прямо в соборе. Инцидент произошел утром, 7 мая, в Казанском кафедральном соборе, где протоиерей Анатолий Скляров совершал богослужение.

После службы к священнику подошел мужчина. Предположительно, он хотел поговорить на духовные темы. Однако вместо этого незнакомец достал нож и попытался нанести священнослужителю смертельные раны.

