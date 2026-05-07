Суд признал жителя Финляндии виновным в оскорблении депутатов за русскую речь

Окружной суд автономной области Южная Карелия в Финляндии признал мужчину виновным в оскорблении чести и достоинства и нанесении телесных повреждений депутатов, которые говорили на русском языке, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Мужчине назначили штраф на более чем 1 тыс. евро. Также суд обязал его выплатить потерпевшим компенсацию.

По предварительной информации, лифте ТЦ депутаты советов города Лаппеенранта и Южной Карелии разговаривали со своими детьми на русском языке. Это не понравилось мужчине. Отмечается, что он уничижительно отозвался о депутатах, при этом обвиняемый употребил слово ryssä, и толкнул одного из разговаривающих на русском языке.

Суд постановил, что определение ryssä является оскорбительным, так как указывает на этническое происхождение и несет исторически негативную нагрузку. Сам обвиняемый в суд не явился. Свою вину он не признает.

В Финляндии на конец 2025 года проживали 102 618 человек, назвавших русский родным языком. Почти половина из них имеют финское гражданство.

