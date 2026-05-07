ЦСКА впервые вышел в финал чемпионата России по гандболу

ЦСКА обыграл «Пермских медведей» в ответном матче полуфинальной стадии чемпионата России по гандболу. Встреча прошла в Москве и закончилась со счетом со счетом 34:30 в пользу московского клуба, сообщает ТАСС .

Первый матч также закончился победой армейцев (30:27).

В финале ЦСКА сыграет с победителем противостояния между петербургским «Зенитом» и «Чеховскими медведями». Стартовый матч противостояния остался за клубом из Петербурга (33:28). Ответный мачт пройдет 8 мая.

Московский клуб в пятый раз подряд вышел в финал чемпионата России.

Ранее сборная Московской области стала победителем всероссийских соревнований по гандболу среди юношей до 15 лет, которые прошли с 26 апреля по 6 мая 2026 года в Перми.

