Гандболисты Подмосковья выиграли первенство России U-15 в Перми

Сборная Московской области стала победителем всероссийских соревнований по гандболу среди юношей до 15 лет, которые прошли с 26 апреля по 6 мая 2026 года в Перми. В турнире участвовали 12 сильнейших команд страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали завоевала команда Подмосковья, в состав которой вошли 10 спортсменов СШОР по игровым видам спорта под руководством тренера Станислава Кочергина. В финале подмосковные гандболисты уверенно обыграли команду «Тушино» из Москвы со счетом 18:11. Бронзу взяла сборная Астраханской области.

По итогам турнира разыгрывающий подмосковной команды Иван Герасимов вошел в символическую сборную соревнований.

Для Станислава Кочергина это не первый крупный успех. В апреле 2025 года его воспитанники — сборная Московской области 2012 года рождения — также стали чемпионами России.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В них приняли участие 192 спортсмена из девяти регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.