«Сердце разбито»: кипяток убил 22 котов в Калининграде

сегодня в 16:01

В котокафе Калининграда произошла коммунальная авария — прорвало трубу с кипятком. В результате погибли как минимум 22 кота, сообщили в заведении.

В котокафе два этажа, но котов обычно запирали на ночь на первом этаже. После прорыва трубы горячая вода затопила помещение.

22 питомца не смогли спастись. Всего в котокафе могло быть около 30 животных.

В комментариях жители назвали трагедию «кошмарной». Многие постоянные посетители начали спрашивать о состоянии своих любимцев.

«Сердце разбито… Мне очень жаль, слезы ручьем», «Боже… Как же больно и страшно», «Скажите, рыжая кошечка Руна выжила?» — написали пользователи.

Жители выразили готовность помочь заведению.

