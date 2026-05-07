Психолог дала советы, как избежать апатии после майских праздников

Специалист посоветовала заранее продумать отдых и прислушаться к собственным желаниям. Если выходные проходят с семьей или близкими, важно обсудить ожидания, чтобы избежать конфликтов.

«Во-первых, нужно честно прислушаться к своим желаниям: чего именно вы хотите? Если планируете отдых с семьей или близкими, лучше на берегу договориться, кто и как хочет провести время, чтобы избежать конфликтов из-за несбывшихся ожиданий. Важно запланировать несколько активностей на день, но при этом чередовать их: пусть будут паузы, познавательные моменты и развлечения. Обязательно оставьте место для гибкости и спонтанности. Например, поездку или выход куда-то», — пояснила Сулим.

После праздников психолог рекомендовала не перегружать первые рабочие дни и оставить время для приятных занятий.

«Первое время не стоит планировать никакие сверхважные дела — лучше сосредоточиться на рутине. Но и в ней нужно оставить место для чего-то приятного: чтения книги, прогулки или просмотра фильма. Это станет своего рода вознаграждением в конце рабочего дня: я как бы продлеваю себе отпуск и удовольствие. И важен фокус на этом. Потому что мы концентрируемся в основном на том, что „все плохо“, „опять работа“ — и эта установка эта очень сильно работает. А фокусироваться важно на том, что у меня хорошего есть», — добавила она.

По словам эксперта, грамотное планирование, ожидание приятных событий и постепенное возвращение к делам помогают сохранить хорошее настроение.

