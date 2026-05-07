Монастырь в Петербурге отсудил квартиру, завещанную ему 10 лет назад незнакомкой
Калининский районный суд Петербурга признал Воскресенский Новодевичий монастырь законным владельцем квартиры, завещанной ему жительницей города в 2015 году, сообщает газета «Петербургский дневник».
Суд восстановил срок принятия наследства и удовлетворил иск обители в полном объеме. Квартира будет передана монастырю в соответствии с последней волей наследодательницы.
История началась после смерти петербурженки Лидии в 2015 году. Женщина не общалась с представителями монастыря и не была послушницей, однако завещала ему все имущество. О существовании завещания в обители узнали только в декабре 2025 года, когда нотариус уведомил об открытии наследственного дела.
К этому моменту районная администрация уже готовилась оформить жилье как выморочное имущество. Юристы монастыря доказали, что не могли знать ни о смерти женщины, ни о ее решении. Суд счел эти доводы обоснованными и признал монастырь законным наследником.
