Устроившего дебош в самолете до Омска мужчину сняли с рейса

В самолете, выполнявшем рейс до Омска, нетрезвый мужчина устроил дебош. Его пытались успокоить девушки-бортпроводницы, рассказала одна из пассажирок в соцсетях.

На опубликованном видео два члена команды пытаются успокоить мужчину. У одной из бортпроводниц в руках был пистолет.

Нетрезвый мужчина активно жестикулировал. Затем его отправились успокаивать несколько человек.

Автор отметила, что пассажиры ждали, когда дебошира снимут с рейса. За ним вслед внезапно решила выйти другая женщина.

