Ученые связали нерегулярный сон с риском инфаркта

Исследователи Университета Оулу заявили, что нестабильный режим сна повышает риск инфаркта и инсульта в среднем возрасте. Особенно опасным оказалось сочетание недосыпа и разного времени засыпания, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Ученые проанализировали данные 3,2 тысячи человек 1966 года рождения. В 46 лет участники в течение недели носили датчики активности, которые фиксировали продолжительность и время сна. Затем специалисты более десяти лет отслеживали состояние их здоровья по медицинским базам.

Анализ показал, что у людей с нерегулярным графиком сна риск тяжелых сердечно-сосудистых нарушений был примерно в два раза выше. К таким состояниям исследователи отнесли инфаркт и инсульт.

Наиболее выраженная связь наблюдалась при нестабильном времени засыпания. При этом колебания времени пробуждения не продемонстрировали аналогичной закономерности.

Постдокторант Лаура Науха отметила, что специалисты впервые отдельно оценили влияние времени засыпания, пробуждения и середины сна. Ранее исследования уже указывали на связь нарушенного режима сна с заболеваниями сердца, однако детальный анализ отдельных фаз проводился впервые.

