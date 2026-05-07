В Москве четырехлетний ребенок выпал из окна из-за пожара в квартире

В Москве четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Степана Шутова в районе Люблино. В квартире находились двое детей без взрослых.

Один из детей из-за пожара выпал из окна второго этажа, его госпитализировали. Второй ребенок остался внутри и оказался заблокирован огнем. Неравнодушный прохожий увидел происходящее, залез в окно, потушил огонь и спас второго ребенка, не пострадав при этом. Он не пострадал, но его для профилактики тоже забрали в больницу, чтобы проверить состояние.

Родителей в момент пожара дома не было.

На месте работают экстренные службы. Подробности происшествия уточняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.