На Солнце произошла мощная вспышка класса M2.6 продолжительностью 70 минут

На Солнце зафиксировали мощную вспышку. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Вспышка класса M2.6 произошла 7 мая в 18:14 по московскому времени. Ее продолжительность составила 70 минут.

Все солнечные вспышки делятся на пять классов по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Самый слабый — A0.0, самый мощный — X.

Класс M — предпоследний по силе. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Когда облака плазмы достигают Земли, они способны вызвать магнитные бури.

