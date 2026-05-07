Рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки

Необычный случай произошел вечером 7 мая в районе набережной у Киевского вокзала. Нишуков проезжал мимо около 18:00 и заметил толпу из шести человек. Оказалось, что рыбаки уже час пытались вытащить сома. При очевидце им это удалось — он заснял процесс на видео.

На кадрах видно, как мужчины с помощью сачка тянут из воды крупную рыбу. По их словам, вес сома составил примерно 25 килограммов. Продавать улов они не собирались, хотя кто-то из прохожих интересовался ценой. Рыбаки назвали сумму около 8 тысяч рублей — «с большой-большой гордостью», уточнил очевидец.

Один из мужчин задумчиво заметил: «Все, что водится в Волге, водится и в Москве-реке». Что будут делать с рыбой, рыбаки пока не решили.

